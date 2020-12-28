Препарат от коронавируса на основе "коктейля из антител" может появиться в РФ в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России занимается разработкой двух препаратов против коронавирусной инфекции. Один из них - на основе моноклональных антител - аналог препарата, которым лечился президент США Дональд Трамп, - может появиться в России к середине 2021 года, заявил в понедельник директор центра Александр Гинцбург.

"Сейчас мы работаем над этими двумя препаратами, принципиально новыми, один из которых, я надеюсь, в конце и, может быть даже, если постараемся, в середине следующего года, должен увидеть свет. Это моноклональные антитела. Другой препарат - фтортиазинон, который направлен на преодоление антибиотикорезистентности. Я тоже надеюсь, что к концу следующего года мы сможем завершить уже даже расширенную стадию клинических испытаний", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Гинцбург добавил, что при удачных результатах можно будет перейти к более расширенному использованию этого препарата.

Как сообщал ранее лечащий врач Трампа Шон Конли, после выявления коронавируса американский лидер принимал экспериментальную сыворотку на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals. Сам Трамп сообщил, что почувствовал себя суперменом после того, как принял препарат.