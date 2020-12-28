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Россия до 12 января продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия 22 декабря на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового штамма коронавируса
© авиасообщения

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января включительно. Об этом сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в РФ.

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"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Россия 22 декабря на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
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