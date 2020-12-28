Глава Липецкой области исполнил новогоднее желание 14-летнего воспитанника детского центра

ЛИПЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов исполнил в понедельник новогоднее желание 14-летнего воспитанника Боринского центра помощи детям Данила Андреева, которое попало на "Елку желаний".

Подросток просил у Деда Мороза игровую приставку, о которой он давно мечтал. "У детей чистые и светлые мечты, исполнять их - настоящее счастье", - сказал Артамонов, вручая подарок Данилу в здании областной администрации. Артамонов напомнил, что в его приемной к праздникам была установлена "Елка желаний" с открытками детей, и каждый, кто приходит к главе региона, мог снять любое желание и стать Дедом Морозом. "Многие мечты уже исполнены, мы повесили новые открытки. Будем и дальше дарить детям радость и помогать им верить в чудо", - заметил он. Также Артамонов просил передать другим воспитанникам центра помощи детям большой пряничный домик.

В пресс-службе областной администрации пояснили, что акция "Поймай Елку - Сотвори Добро!" проходит в регионе уже восьмой раз. Елки с открытками, именем ребенка и указанием подарка, который он хочет получить к празднику, стоят во многих крупных торгово-развлекательных центрах Липецка. "Посетители магазинов могут купить подарок и передать его организаторам", - сказали в пресс-службе.

Также снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф, где собраны мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей.