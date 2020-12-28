Оперативный штаб в Сочи заработал в круглосуточном режиме из-за наплыва туристов

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб, обеспечивающий безопасность в зимний туристический сезон, заработал в Сочи в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

"С 28 декабря по 10 января городской оперативный штаб (ГОШ) начал работать круглосуточно. ГОШ вошел в состав краевого координационного штаба и состоит из двух профильных групп. Первая осуществляет ежедневный мониторинг средств размещения, магазинов и общепита, вторая - ведет контроль организации транспортного сообщения и поддержания санитарного порядка на городских улицах. Всего в составе городского оперштаба организовано пять направлений мониторинга: санаторно-курортная, потребительская, транспортная и коммунальная отрасль, а также сфера безопасности", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что на всех предприятиях транспорта и потребительской сферы, в санаторно-курортных организациях, на горнолыжных курортах жестко действуют необходимые санитарно-эпидемиологические меры. В Сочи развернуто 820 коек в ковидных госпиталях.

В новогодние праздники Сочи готовится принять более 260 тыс. гостей. Всего в январе в городе побывают около 350 тыс. туристов. Средняя загрузка горного кластера составит около 90%, прибрежного - порядка 75%.