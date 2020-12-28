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Гинцбург: комбинация "Спутника V" с AstraZeneca будет защищать от коронавируса на два года

Клетки памяти в результате использования двухкомпонентной вакцины будут гораздо лучше образовываться, подчеркнул директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Комбинация российской вакцины "Спутник V" и препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года. Об этом заявил в понедельник директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Клетки памяти в результате использования такой гибридной двухкомпонентной вакцины будут гораздо лучше образовываться. И вакцина, совершенно очевидно, будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на 3-4 месяца, а по крайней мере на два года", - сказал он.

По его словам, комбинация вакцин также даст возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования препарата.

Ранее НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса.

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