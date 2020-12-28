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Пандемия COVID-19

У привившихся "Спутником V" мужчин и женщин уровень иммунитета не различается

Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено, отметили в Росздравнадзоре

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины "Спутник V" свидетельствуют, что уровень иммунитета к коронавирусу у мужчин и женщин не различается. Такие данные следуют из инструкции по медицинскому применению вакцинного препарата, опубликованной на сайте Росздравнадзора.

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"Иммунологические свойства и безопасность вакцины изучали в различных клинических исследованиях у взрослых добровольцев обоего пола в возрасте старше 18 лет. Промежуточный анализ иммуногенности показал, что вакцина формирует иммунный ответ у добровольцев. <...> Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин <...> , статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено", - следует из документа.

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РоссияПандемия COVID-19
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