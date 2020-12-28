Кабмин внес в Госдуму законопроект о мерах по сохранности имущества и жилья заключенных

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект о порядке применения мер по обеспечению сохранности имущества и жилья заключенных, который в том числе позволяет запретить передачу прав на жилплощадь без участия осужденного. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно действующим нормам Уголовно-процессуального кодекса (УПК), при наличии у осужденного имущества или жилища, остающихся без присмотра, суд выносит определение или постановление о принятии мер по их охране. Однако, как отмечают разработчики в пояснительной записке, Конституционный суд РФ признал данную норму не соответствующей конституции, так как кодексом не предусмотрены конкретные меры по охране такого имущества, а также субъекты, которые по решению суда должны выполнять данную функцию.

В связи с этим УПК предлагается дополнить новой статьей, в которой, в частности, указано, в каких случаях суд по ходатайству осужденного выносит решение об обеспечении сохранности имущества или жилья. Речь идет о ситуациях, когда у самого осужденного нет такой возможности и он не смог принять достаточных мер.

"В определении или постановлении суда указываются конкретные меры по обеспечению сохранности указанных в части первой настоящей статьи имущества или жилого помещения, а также органы, на которые возлагается обязанность по принятию таких мер", - говорится в законопроекте.

Судом может быть установлен запрет для Росреестра на регистрацию передачи или ограничения прав на жилье заключенного без его личного участия, а также запрет на регистрацию там граждан по месту жительства или пребывания. Жилье заключенного также может быть опечатано.

В случае, если принятие мер, определенных судом, возлагается на органы государственной власти или органы местного самоуправления в рамках исполнения их полномочий, предусмотренных законодательством РФ, расходы осуществляются за счет средств соответствующего бюджета. Если же суд возложил на данные органы реализацию мер, законом не предусмотренных, то они финансируются за счет осужденного.