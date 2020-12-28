Петербург увеличит коечный фонд для пациентов с COVID-19 до 13 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом и пневмониями в стационарах Санкт-Петербурга увеличится к 1 января до 13 тыс., сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов.

"К 1 января Петербург будет иметь порядка 13 тыс. специально оборудованных мест под ковид и пневмонию", - сказал он.

По данным оперативного штаба города, сейчас в Петербурге для пациентов с коронавирусом развернуто около 12 тыс. коек.

Губернатор отметил, что дополнительные места открыли и федеральные медучреждения, Министерство обороны открывает для города дополнительно 250 коек для пациентов с COVID-19.

По словам Беглова, удалось существенно нарастить коечный фонд. "В кратчайшие сроки практически удвоили процент свободных коек. Сумели увеличить его с 4% до 9,3%", - сообщил губернатор. По его оценке, под конец года в борьбе с коронавирусом город "укрепил свои позиции", впервые за последние две недели коэффициент распространения инфекции зафиксирован на уровне меньше 1.

По последним данным, в Петербурге выявили 230 845 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 138 487 человек, умерли 7 453. За последние сутки в городе выявили 3 748 случаев заражения.