В МВД рассказали об убитом при нападении в Грозном полицейском

ГРОЗНЫЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Младший сержант полиции Магомед Джабраилов, погибший во время вооруженного нападения в Грозном, прослужил в органах внутренних дел три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Магомед Джабраилов, мечтавший служить в органах внутренних дел, в 2019 году окончил Тамбовский государственный университет имени Г. Державина по специальности юриспруденция. В органы внутренних дел пришел на службу в сентябре 2020 года и был назначен полицейским взвода роты полка ППСП УМВД России по городу Грозный", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, отец Джабраилова работал старшим инспектором ГИБДД и погиб в июне 2001 года в результате подрыва. "Магомед Джабраилов связал свою жизнь со службой в полиции и пошел по стопам отца. Преданность своему служебному долгу и добросовестность снискали ему уважение его коллег", - добавили в МВД.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в центре Грозного были ликвидированы двое террористов с ножами, пытавшиеся завладеть оружием сотрудников ППС - погиб один полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал. Нападавшие были уничтожены ответным огнем. По словам Кадырова, личности бандитов установлены.