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В Думе намерены разработать закон о госсистеме лекарственной безопасности

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров считает, что эта система должна быть государственной

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по охране здоровья в 2021 году намерены заняться разработкой закона о государственной системе лекарственной безопасности. Об этом сообщил член комитета Александр Петров ("Единая Россия") в понедельник в ходе круглого стола в ТАСС.

"Закон о биологической безопасности принят, сейчас мы будем разрабатывать закон о государственной системе лекарственной безопасности, я его так называю", - отметил Петров.

По его словам, такая система необходима для решения вопроса качественного лекарственного обеспечения в стране. В связи с этим, уверен Петров, система обязательно должна быть именно государственной.

"Без этого нам двигаться дальше нельзя. Это будет базовый, рамочный закон по лекарствам, которые в сложные периоды выступают на первый план", - подчеркнул Петров.

Он также добавил, что в 2021 году необходимо решить вопрос по поставкам лекарств в отдаленные труднодоступные местности.

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