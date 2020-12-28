Росздравнадзор начнет проверять проблемные регионы с января 2021 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор проведет проверки по вопросам оказания медицинской помощи пациентам в проблемных регионах, а также в тех субъектах, где отмечается рост показателей смертности с января 2021 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Главным внештатным специалистам Минздрава России было предложено до 31 декабря 2020 года внести рекомендации для создания опросного листа с целью разбора проблем в организации медицинской помощи в субъектах. Проверки проблемных регионов начнутся с января 2021 года", - говорится в сообщении.

В понедельник в Росздравнадзоре под председательством руководителя Аллы Самойловой прошло рабочее совещание с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации.