{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росздравнадзор начнет проверять проблемные регионы с января 2021 года

В ведомстве уточнили, что проверки также пройдут в субъектах, где отмечается рост показателей смертности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор проведет проверки по вопросам оказания медицинской помощи пациентам в проблемных регионах, а также в тех субъектах, где отмечается рост показателей смертности с января 2021 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Главным внештатным специалистам Минздрава России было предложено до 31 декабря 2020 года внести рекомендации для создания опросного листа с целью разбора проблем в организации медицинской помощи в субъектах. Проверки проблемных регионов начнутся с января 2021 года", - говорится в сообщении.

В понедельник в Росздравнадзоре под председательством руководителя Аллы Самойловой прошло рабочее совещание с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса вызовом для здравоохранения в 2021 году
Тедрос Аданом Гебрейесус призвал "быстро делиться с ВОЗ и другими странами" эпидемиологической информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса
Читать полностью