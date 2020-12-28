В Роскомнадзоре сообщили, что более половины россиян пользуются YouTube

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия вошла в пятерку стран, которые в наименьшей степени зависят от глобальных интернет-платформ, при этом полноценного аналога платформы YouTube на отечественном рынке пока нет - ею пользуются 57% населения страны. Об этом говорится в исследовании Научно-технического центра ФГУП "Главный радиочастотный центр", данные которого привела пресс-служба Роскомнадзора.

"В государствах с высокой долей пользователей интернета, более 75% численности населения, Россия занимает второе место (среди наименее зависящих от глобальных платформ). Это объясняется наличием качественных собственных сервисов: большой популярностью пользуются отечественный поисковик и социальные сети, - говорится в сообщении. - YouTube из-за отсутствия прямого конкурента в России пока незаменим. Им пользуются 70% российских интернет-пользователей (57% населения)".

В пресс-службе отметили, что с появлением востребованного аналога зависимость россиян от зарубежных интернет-платформ снизится еще больше.

В пресс-службе ведомства пояснили, что исследование проведено с целью выяснить, насколько иностранные интернет-платформы, в основном американские, проникли в информационные пространства других государств, какой процент населения ими пользуется и насколько зависят от них россияне. Анализировалось, в частности использование Facebook, поисковик Google, Instagram, TikTok, YouTube и Twitter в 24 странах по численности населения, географическому положению, уровню проникновения интернета.