В Словакии разрешили заразившимся коронавирусом представителям власти работать в офисах

ПРАГА, 28 декабря. /ТАСС/. Минздрав Словакии разрешил президенту, премьер-министру, министрам, депутатам парламента, председателю Конституционного суда и генеральному прокурору республики при соблюдении повышенных мер эпидемиологической безопасности продолжать работу в офисах после получения положительных результатов тестов на коронавирус или контактов с инфицированными. Данная практика, согласно ведомству, возможна только если этого требуют государственные интересы или необходимо оперативно принять решение исключительной важности. Об этом сообщил в понедельник телеканал TA3 .

Разрешением Минздрава немедленно воспользовались депутаты национального парламента, которые в понедельник утвердили закон, позволяющий правительству продлевать до 40 дней действующий в республике из-за коронавируса с 1 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Парламентарии, получившие положительные тесты на коронавирус и не имеющие клинических признаков вызываемого им заболевания, приняли участие во внеочередном заседании высшего законодательного органа. Они сидели в последнем ряду зала заседаний, отделенные от коллег плотным прозрачным занавесом из полиэтилена. Все присутствовавшие, как того требуют действующие правила, работали в медицинских масках или респираторах.

Закон, позволяющий правительству продлевать срок действия режима ЧС, поддержал 91 из 94 депутатов, присутствовавших на заседании (словацкий парламент состоит из 150 депутатов). Согласно документу, инициатива кабмина в 20-дневный срок после ее одобрения высшим исполнительным органом страны должна быть утверждена парламентом.

В Словакии действие режима ЧС прекращается 30 декабря. Утвержденный парламентом закон должна подписать президент страны Зузана Чапутова. Только после этого он вступит в силу.

В Словакии с 19 декабря резко ужесточили социальные ограничения. Закрылись магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Введен запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости. Гражданам разрешено лишь посещение врачей, а также выход из дома для покупки лекарств и продуктов питания и поездки на работу тем, кто не переведен на удаленный режим. В стране обязателен масочный режим. Нарушителям санитарно-эпидемических мер грозят штрафы в размере до €20 тыс.