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В Нижегородской области за три года обновили почти каждый второй школьный автобус

За это время регион получил 300 новых автобусов

ТАСС, 28 декабря. Нижегородская область за три года получила 300 новых школьных автобусов, что позволило обновить почти каждое второе транспортное средство. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"Всего в регионе ежедневно подвоз 14 тыс. детей к школам осуществляют примерно 550 автобусов. За последние три года мы получили почти 300 автобусов, а, значит, фактически поменяли каждое второе транспортное средство", - приводят в сообщении слова министра образования, науки и молодежной политики региона Сергея Злобина.

В понедельник в Нижнем Новгороде школам передали 70 новых автобусов, приобретенных за федеральные средства. Это 39 микроавтобусов Газель Next, каждый из которых рассчитан на 15 детей и сопровождающего, а также 31 автобус ПАЗ на 23 пассажиров каждый. Их передадут представителям 50 районов Нижегородской области, а также в девять государственных образовательных учреждений, в том числе коррекционные школы и школы-интернаты. Какие именно школы получат транспорт, решат местные администрации.

"Сегодня в регион поступило 70 автобусов - это порядка 15% от всех школьных автобусов в Нижегородской области. В апреле мы обратились к президенту и правительству РФ и получили одобрение со стороны федерации. Это позволяет с одной стороны решить огромную социальную задачу по перевозке детей, с другой - осуществить поддержку отечественных производителей. Для нас это особенно актуально и важно, так как ГАЗ и ПАЗ - это наши, местные производители", - приводят в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

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РоссияНижегородская область
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