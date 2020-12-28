В Нидерландах выявили 11 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса

ГААГА, 28 декабря. /ТАСС/. Новая разновидность коронавируса, которая, по мнению британских ученых, является гораздо более заразной, диагностирована у 11 человек в Нидерландах. Об этом сообщил в понедельник Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

По его данным, "штамм был выявлен у пяти человек в Амстердаме, у пяти человек - в Роттердаме и у одного человека в Неймегене". Предварительная информация также свидетельствует, что большая часть заболевших не посещала Великобританию и что отдельные, но не все случаи могут быть связаны друг с другом.

"Дополнительные исследования должны предоставить информацию о распространении "британского" штамма и степени его заразности, - заявил вице-премьер, министр здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге. - Информация от Великобритании свидетельствует о том, что данная разновидность является более заразной". "До тех пор пока не получена дополнительная информация, особенно важным является соблюдение введенных правительством мер и рекомендаций, в частности касающихся ограничения контактов и приема дома не более двух человек в день", - добавил он.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил о выявлении британскими учеными нового варианта коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен.

Первый случай инфицирования в Нидерландах был выявлен 27 февраля. К настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 770 тыс. человек. Свыше 11 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря в стране вступил в силу практически полный локдаун, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, тренажерные залы, культурно-развлекательные учреждения. Правительство также не рекомендует бронировать поездки за границу как минимум до середины марта 2021 года, если в этом нет срочной необходимости.