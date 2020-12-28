{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Аргентине заявили, что рассчитывают получить в январе 5 млн доз вакцины "Спутник V"

По словам министра здравоохранения республики Хинеса Гонсалеса Гарсиа, в феврале в Аргентине ожидают еще 14,7 млн доз "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Аргентины надеется получить в январе 5 млн доз российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V", в том числе 1 млн доз второго компонента препарата. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения южноамериканской республики Хинес Гонсалес Гарсиа.

На эту тему
Операция "Москва". Как Аргентина сделала ставку на "Спутник V"

"По контракту в январе должны прийти 5 млн доз вакцины "Спутник V". Должно быть 4 млн доз первого компонента и 1 млн - второго", - сказал он в эфире радиостанции АM 750.

По словам министра, в феврале в Аргентине ожидают еще 14,7 млн доз "Спутника V". Минздрав также рассчитывает, что в конце февраля - начале марта страна начнет получать вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. В общей сложности республика купила 22 млн доз этого препарата. "Мы продолжаем переговоры с двумя китайскими производителями", - отметил Гонсалес Гарсия.

Первая партия "Спутника V" в количестве 300 тысяч доз прибыла в Аргентину 24 декабря. Днем ранее Минздрав страны выдал разрешение на экстренное применение препарата. Массовая вакцинация должна начаться 29 декабря.

Теги
АргентинаПандемия COVID-19
В РПЦ поддержали закон об уголовной ответственности за клевету в интернете
Этот закон необходим, чтобы остановить безнаказанность в распространении лжи, отметил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе
Читать полностью