В Аргентине заявили, что рассчитывают получить в январе 5 млн доз вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Аргентины надеется получить в январе 5 млн доз российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V", в том числе 1 млн доз второго компонента препарата. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения южноамериканской республики Хинес Гонсалес Гарсиа.

"По контракту в январе должны прийти 5 млн доз вакцины "Спутник V". Должно быть 4 млн доз первого компонента и 1 млн - второго", - сказал он в эфире радиостанции АM 750.

По словам министра, в феврале в Аргентине ожидают еще 14,7 млн доз "Спутника V". Минздрав также рассчитывает, что в конце февраля - начале марта страна начнет получать вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. В общей сложности республика купила 22 млн доз этого препарата. "Мы продолжаем переговоры с двумя китайскими производителями", - отметил Гонсалес Гарсия.

Первая партия "Спутника V" в количестве 300 тысяч доз прибыла в Аргентину 24 декабря. Днем ранее Минздрав страны выдал разрешение на экстренное применение препарата. Массовая вакцинация должна начаться 29 декабря.