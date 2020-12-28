В Ухане началась кампания экстренной вакцинации от коронавируса

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. Прививочная кампания от коронавируса для определенных групп населения началась в городе Ухань, в где в конце прошлого года была впервые зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом в понедельник сообщило агентство " Синьхуа " со ссылкой на местную администрацию.

"Работа по экстренной вакцинации в городе Ухань началась 24 декабря", - заявил заместитель главы городского Центра по контролю и профилактике заболеваний Хэ Чжэньюй. По его словам, прививочная кампания организована в 48 клиниках в 15 районах города, она предназначена для некоторых ключевых групп населения в возрасте от 18 до 59 лет. Он добавил, что между первой и второй дозами препарата должно пройти четыре недели.

С 1 октября по 27 декабря в Ухане в общей сложности было зарегистрировано 43 завозных случая заражения, из них 33 были бессимптомными.

В июле текущего года Китай запустил программу экстренной вакцинации, в ее рамках власти утвердили две кандидатные вакцины компаний Sinopharm и Sinovac.

По данным сотрудника Шанхайского центра по контролю и профилактике заболеваний Тао Лина, правительство Китая планирует привить вакциной от коронавируса 50 млн человек к 15 февраля 2021 года. В первую очередь вакциной воспользуются медработники, таможенники, грузчики, работники транспорта и логистической сферы, сотрудники компаний холодовой цепи, работники санитарно-гигиенической службы, а также лица, которым необходимо уехать за границу по работе или учебе.