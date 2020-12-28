Массовую вакцинацию от COVID-19 в Петербурге могут начать в январе - феврале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале следующего года при условии достаточных поставок вакцины. Об этом сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала " Санкт-Петербур г" в понедельник.

"На сегодняшний момент категорийность, которая разработана министерством здравоохранения, мы ей достаточно четко следуем - медицинские работники, педагогические работники, работники социальной сферы, некоторое количество силовых структур. Некоторые обычные граждане записываются и тоже попадают на вакцинацию - порядка 10%. Связано это с тем, что количество вакцины, которое пришло в город, пока не позволяет развернуть массовую вакцинацию. Я надеюсь, что в конце декабря у нас есть поставки, в январе и феврале поставки, которые будут, они позволят начать прививать уже всех желающих", - рассказал Сарана.

Он также добавил, что городские власти в ближайшие дни ожидают от Минздрава РФ соответствующие документы, которые дадут разрешение на начало вакцинации людей старше 60 лет. Всего в Петербург поступило более 7,5 тыс. доз вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона". Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что также до конца года ожидается поставка еще 100 тыс. доз, в январе планируются более крупные поставки - до полумиллиона доз.

Сейчас, по словам Сараны, вакцинацию прошли 4 268 человек, из них 206 - те, кто прошли первую и вторую фазу вакцинации. В городе развернуто 70 пунктов, в новогодние каникулы они возобновят работу 3-4 января.

"Каких-либо нежелательных явлений <…> мы не наблюдали у всех привившихся, максимум, что есть - это появление гриппоподобного синдрома в первые-вторые сутки, это легкая температура может появиться, боль в мышцах, суставах, некоторая болезненность может быть в месте инъекции. Снимаются эти побочные эффекты приемом противовоспалительных препаратов. Достаточно легко переносят все наши вакцинируемые, чувствуют себя хорошо", - добавил зампредседателя.

По последним данным, в Петербурге выявили 230 845 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 138 487 человек, умерли 7 453. За последние сутки в городе выявили 3 748 случаев заражения.