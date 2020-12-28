Володин заявил, что депутаты Госдумы поддерживают сокращения в министерствах и ведомствах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уходящий год продемонстрировал необходимость эффективной работы госаппарата, депутаты Госдумы поддерживают решение о сокращении ряда структурных подразделений в министерствах. Об этом в понедельник заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Этот год показал, насколько важна эффективность госаппарата. Столкнувшись с вызовами в экономике, правильно сделать выводы. Принимая решение о сокращении 74 структурных подразделений в 45 министерствах и ведомствах, правительство исходит из необходимости создания более эффективной структуры управления. Депутаты это поддерживают", - сказал Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

По словам спикера, "ответственность не может быть размытой". "Сегодня зачастую мы видим: долго приходится искать того, кто отвечает за порученное дело. Яркий пример, когда президент [РФ Владимир Путин] задал вопрос, кто отвечает за рост цен", - подчеркнул председатель Госдумы.

Согласно сообщению на сайте правительства, в результате реформы госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство РФ. Согласно сообщению, в результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции, освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.