В США у монумента "Слеза скорби" почтили память жертв катастрофы Ту-154 в России

БЕЙОНН /штат Нью-Джерси/, 28 декабря. /ТАСС/. Церемония, посвященная памяти жертв произошедшей 25 декабря 2016 года катастрофы самолета Ту-154, состоялась в понедельник у монумента "Слеза скорби" Зураба Церетели в городе Бейонн (штат Нью-Джерси). В мероприятии, которое провели уже в четвертый раз, приняли участие дипломаты постпредства РФ при ООН, представители международного Шиллеровского института и службы пожарной охраны Бейонна, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Около десятка участников хора Шиллеровского института под руководством основателя этого музыкального коллектива Дайан Сэр исполнили национальные гимны РФ и США. Рядом с монументом стояли служащие подразделения пожарной службы Бейонна, отвечающего за проведение церемоний. Они и сотрудники Шиллеровского института держали флаги США и России, а также города Бейонн.

К списку с именами погибших в катастрофе, который на время установили у памятника "Слеза скорби", возложили венок и цветы. Монумент является даром России американскому народу в знак памяти о жертвах терактов 1993 и 2001 годов.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла утром 25 декабря 2016 года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В катастрофе погибли все находившиеся на борту, в том числе 64 участника творческого коллектива.

Для сохранения памяти

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков выразил "глубочайшую признательность" Шиллеровскому институту и службе пожарной охраны Бейонна. "Ценим усилия американского общества по сохранению памяти о выдающихся российских музыкантах и деятелях в США. Более того, в этом году даже пандемия COVID-19 не стала препятствием для того, чтобы мы сегодня здесь собрались, - отметил он. - Сейчас, когда все человечество столкнулось с беспрецедентной угрозой, пандемией COVID-19, как никогда важны солидарность и взаимовыручка". "Россия и США как две державы-постоянные члены СБ ООН несут особую ответственность за поддержание международных мира и безопасности", - подчеркнул Чумаков.

В беседе с корреспондентом ТАСС заместитель постпреда РФ при ООН добавил: "Для нас огромное значение имеет сближение между народами, осознание больших и важнейших истин. И, конечно, когда горе переживается вместе, то оно облегчается. И это не только дань истории, это совместный взгляд в будущее. Поэтому нам, конечно, очень отрадно, что среди американского народа такие даты вызывают такие чувства".

Представитель службы пожарной охраны Бейонна капитан Дональд Хайбер отметил, что уже четвертый раз принимает участие в церемонии. Он подчеркнул, что "не мог не прийти" на этот раз, несмотря на пандемию. "В этом году я потерял отца из-за коронавируса. Семьи участников ансамбля Александрова проведут очередное Рождество без своих любимых, и у меня в этом году было так же", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

Хайбер сообщил, что "Слеза скорби" имеет для него "особое значение". "Я работал пожарным [в день терактов] 11 сентября", - отметил он. Как рассказал Хайбер, теперь он иногда приходит к монументу, чтобы "посидеть на скамейке и поразмыслить". "Это место, где можно обрести душевное спокойствие и равновесие", - считает он. "Замечательно, что россияне для нас это сделали. Для меня это имеет личное значение", - добавил сотрудник службы пожарной охраны, говоря о памятнике.

Ограничения из-за пандемии

Основатель хора Дайнан Сэр также зачитала заявление президента Шиллеровского института Хельги Цепп-Ларуш. В ее послании подчеркивается, что "мир не должен забывать" жертв данной катастрофы. Она констатировала, что в США "в течение четырех лет после трагедии была лавина обвинений в отношении России", хотя не привели "и крупицы доказательств". По мнению Цепп-Ларуш, цель этих действий - "не допустить установления достойных отношений между Россией и США". Президент института выразила надежду на укрепление связей между странами.

Сэр сообщила корреспонденту ТАСС, что из-за пандемии участвовать в церемонии разрешили немногим более 20 человек. "Мы подумали, что сейчас сделать это будет особенно важно", - отметила она. "Мы считаем, что сотрудничество между народами имеет особое значение", - добавила руководитель хора.

30 декабря 2016 года участники хора Шиллеровского института в память о жертвах катастрофы Ту-154 принесли цветы к Генеральному консульству РФ в Нью-Йорке и исполнили у входа в здание российский гимн.