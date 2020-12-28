Развлекательные заведения в Москве в новогоднюю ночь будут работать только до 23:00

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Рестораны и кафе в столице 31 декабря могут работать для посетителей только до 23:00. Об этом заявил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24".

"Рестораны как 31 [декабря], так и во все другие дни (до 15 января - прим. ТАСС) пока работают в Москве до 23:00 мск. Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23:00. Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей - не более 25% от вместимости зала", - сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что в столице пройдут рейды на предмет работы ресторанов после 23:00. "Это мы делаем и сейчас, большое количество проверок проводится практически каждый день, в выходные они усиливаются. <…> Штраф достаточно серьезный, от 300 тыс. рублей до миллиона", - заключил Немерюк.

Прогулки по улицам Москвы в новогоднюю ночь разрешены, но организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей не будет.

"Уличных развлечений у нас, к сожалению, это первый [такой] Новый год, не будет: ни каких-то массовых мероприятий [не будет], к сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля "Путешествие в Рождество", не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается", - сообщил Немерюк.

Он уточнил, что ледовые катки в столице будут работать 31 декабря до 22:00 мск, а после возобновят откроются уже 1 января. По словам Немерюка, развлекательные заведения столицы должны завершить работу 31 декабря не позднее 23:00 мск.

Введенные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее ввел в городе ряд ограничений, многие из которых будут действовать до 15 января. Так, с 23:00 до 06:00 должны быть закрыты кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям с очным присутствием граждан рекомендована система QR-кодов, а работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку. Также запрещены мероприятия со зрителями, включая выставки, кроме официальных, проводимых по решению органов исполнительной власти. В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а спортивные мероприятия могут проходить со зрителями, если это согласовано с Роспотребнадзором.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров. Затем мэр Москвы подписал распоряжение, рекомендующее всем столичным работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы сотрудников. При этом для значительной части городских служб (в сферах энергетики, коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения) на период праздников будет введен усиленный режим работы.

В новость были внесены изменения (21:33 мск) - добавлены подробности по тексту.