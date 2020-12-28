В Словении запретили продажу и запуск пиротехники в дни празднования Нового года

ЛЮБЛЯНА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Словении полностью запретили продажу и использование любых пиротехнических изделий в дни новогодних каникул, которые в этом году продлятся с 1 по 4 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице правительства республики в Twitter.

"Продажа и использование пиротехники, а также запуск фейерверков на праздниках в этом году запрещены, - говорится в сообщении правительства. - Неосторожное и безрассудное использование пиротехнических изделий часто приводит к телесным повреждениям, беспокоит животных и загрязняет окружающую среду".

В настоящий момент на всей территории Словении действует режим эпидемии: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа всех общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 по местному времени действует комендантский час. Единственным исключением являются праздничные даты Рождества и Нового года, в эти дни все словенцы могут посетить друзей и родственников, проживающих на территории страны.