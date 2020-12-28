В РПЦ поддержали закон об уголовной ответственности за клевету в интернете

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Закон об уголовной ответственности за клевету в интернете необходим, чтобы остановить безнаказанность в распространении лжи, написал в понедельник в своем Telegram-канале заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Лучше всего, конечно, чтобы от распространения клеветы нас всех удерживала христианская совесть. Но иногда кажется, что количество лжи в публичном пространстве таково и безнаказанность так удручает, что без принудительной силы закона не обойтись", - написал он.

На пленарном заседании 25 декабря Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно закону, клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.