Краснодарским кинотеатрам разрешили открыться при загрузке залов до 15%

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю разрешило возобновить с 31 декабря прерванную пандемией работу кинотеатров при условии загрузки залов не более чем на 15%, говорится в тексте постановления, опубликованного в понедельник.

"Внести в постановление <...> следующие изменения: дополнить абзацем следующего содержания: [разрешить] посещение кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 15% от его вместимости", - говорится в тексте постановления.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в области демонстрации кинофильмов на территории края. В краевом бюджете на поддержку отрасли предусмотрено 14,6 млн рублей.

С 31 марта в Краснодарском крае, который является третьим по численности населения в РФ, действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков, приостановлена работа ТЦ и ТРК. Режим карантина сняли 21 июня, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности. Работа ТРЦ и ТРК была возобновлена, но внутри них ограничена работа футкортов, детских игровых площадок, кинотеатров и других развлекательных объектов.