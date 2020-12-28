"Россия-1" покажет документальный фильм о визите Путина в Дамаск

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьера документального фильма Евгения Поддубного о подробностях визита президента России Владимира Путина в Сирию состоится 7 января на телеканале "Россия-1". Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

"Насколько высока была вероятность угрозы безопасности первого лица государства в узких кварталах Старого города? Почему объектами для посещения были выбраны христианские святыни Дамаска? И самое главное - какое значение имела эта поездка президента РФ не только для Сирии и Ближнего Востока, но и для России? Об этом расскажут главные "действующие лица": президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов, начальник Главного управления Генерального штаба ВС Игорь Костюков и другие", - говорится в сообщении телеканала.

Создатели также обещают рассказать, какие "легенды" обеспечивали визит и прикрывали маршрут передвижения президента РФ по Дамаску.

Путин посетил Сирию 7 января 2020 года, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.