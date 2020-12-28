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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Всего в городе умерли 11 064 человека с коронавирусом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

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"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

Всего за время пандемии в столице умерли 11 064 человека с коронавирусом.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 28 декабря в городе выявлено 792 457 случаев заражения, из них 6 253 за последние сутки. Выздоровели 609 770 человек. 

Коронавирусом в мире заразились около 80,8 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 078 035 случаев заражения, выздоровели 2 471 309 человек, умерли 55 265. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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