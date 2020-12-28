Киевлянину грозит до пяти лет тюрьмы за ношение шапки с советской символикой

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Украинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Киева за ношение шапки-ушанки с советской символикой в одном из кафе Львова. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Львовской области.

Около 17:30 мск 28 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой во Львове находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика.

"На месте работала следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции. Правоохранители установили личность злоумышленника - 19-летнего жителя Киева", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции задержали парня и "изъяли у него шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.436-1 ("Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов") Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

9 апреля 2016 года Верховная рада приняла законы о декоммунизации, о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. Данными законами осуждается коммунистический режим, запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины представители Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ) и другие организации. При этом переименованию подлежат все объекты, чьи названия связаны с именами деятелей СССР, или упоминают коммунизм, советскую власть и ее институты - компартия, комсомол, пионерия.