Умер рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Джамбулат Хатохов

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Джамбулат Хатохов, которого в возрасте 3,5 лет внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого и сильного мальчика в мире для своего возраста, умер в возрасте 21 года, написал на своей странице в Instagram президент федерации сумо и мас-рестлинга КБР, тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.
"Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким", - написал Губжев.
Причины смерти не называются.
Джамбулат Хатохов в возрасте 3,5 лет был на голову выше сверстников, весил 48 кг, носил обувь 32 размера и обладал уникальной силой. Врачи подтверждали абсолютное здоровье ребенка, легко играющего пудовыми гирями. После участия в телевизионной программе "Большая стирка" ребенок обрел всероссийскую известность, сюжет о нем сняли немецкие журналисты.