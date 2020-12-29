Умер рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Джамбулат Хатохов

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Джамбулат Хатохов, которого в возрасте 3,5 лет внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого и сильного мальчика в мире для своего возраста, умер в возрасте 21 года, написал на своей странице в Instagram президент федерации сумо и мас-рестлинга КБР, тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.