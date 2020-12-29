Дети попросили французского Деда Мороза прогнать COVID-19 с планеты

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Пожелание, чтобы Дед Мороз изгнал с планеты коронавирус, часто фигурирует среди многих других просьб, которые дети из многих стран мира направляют во Францию, в почтовую службу Деда Мороза. Об этом сообщила вечером в понедельник радиостанция France Bleu.

Знаменитый на весь мир Секретариат Деда Мороза, созданный в 1962 году по указанию тогдашнего Министра почты Жака Маретта и насчитывающий сейчас более 50 человек, работает по традиции с середины ноября в городе Либурне (недалеко от Бордо, юго-запад Франции). Туда в этом году поступили письма от детей из 120 стран мира. В этом году таких посланий уже более 1 млн. Причем в последние недели приходит в среднем по 30 тыс. писем в день - как электронных, так и на бумаге.

"В целом запросы детей прежние - это различного рода подарки. Тем не менее, в этом году в письмах часто фигурирует новая тема - просьбы прогнать с планеты COVID-19", - сообщил радиостанции официальный представитель новогоднего почтового отделения Антуан Тебо.

Справки, маски, формуляры

Так, восьмилетняя девочка по имени Каллия просит прислать ей в подарок на Новый год куклу, но при этом она напоминает Деду Морозу, чтобы он "был осторожным и остерегался COVID-19" и "не забывал надевать защитную маску". Также девочка рекомендует быть поосторожней у ее дома, который охраняет собака. "Хочу также, чтобы коронавирус ушел прочь", - пишет Каллия в письме.

Дети из начальных классов одной из школ департамента Луар и Шер (центральная часть страны) пишут Деду Морозу, что им от учительницы стало точно известно, что он "волшебник" и "защищен от вируса". Тем не менее, они настоятельно рекомендуют ему тщательно вымыть руки перед тем, как он появится в их домах с подарками.

Некоторые дети присылают на всякий случай Деду Морозу защитные маски и даже справки о том, что они сами и их родители здоровы. Во время действия режима карантина дети вкладывали в письма и специальные формуляры, которые следовало заполнять для перемещения по стране.

Подчас дети даже не просят подарков, а хотят, чтобы Дед Мороз сделал так, чтобы их жизнь стали "более радостной", учитывая невеселые времена пандемии и смерти от коронавируса некоторых родственников этих детей. Как заверил Антуан Тебо, "специальный отдел для ответа на проникнутые тревогой письма детей создан в Либурне еще несколько лет назад".

Но, как всегда, Деду Морозу приходят, разумеется, тысячи заказов на подарки - электронные игры, куклы, мобильные телефоны, модную одежду. Бывают просьбы и весьма странные. Так, мальчик по имени Артюр, как сообщила радиостанция Franceinfo, заказал у Деда Мороза настоящую ракетную пусковую установку, не уточняя, что он собирается с ней делать.