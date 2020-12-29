Титов попросил главу Роспотребнадзора не запрещать работу ветеринарных в жилых домах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой не запрещать работу ветеринарных кабинетов в жилых домах. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По данным Титова, сейчас в аналитическом центре при правительстве РФ находится проект постановления "Об утверждении Санитарных правил CП 2.1-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания, планировки, настройки и содержания территорий муниципальных образований", согласованный с Роспотребнадзором. В одном из пунктов, как указал уполномоченный, устанавливаются ранее не предусмотренные требования для учреждений, оказывающих ветеринарные услуги, а именно: "не допускается размещение в помещениях многоквартирных домов: ветеринарных клиник, пунктов, кабинетов и других учреждений, занимающихся оказанием ветеринарных услуг, за исключением ветеринарных аптек".

"В случае принятия с 1 января 2021 года проекта CП 2.1-20 тысячам субъектов предпринимательской деятельности, самозанятым специалистам, оказывающим ветеринарные услуги без содержания животных по всей стране, придется искать новые помещения для указанной деятельности, а соответственно нести расходы по оборудованию помещений, переоформлять лицензии с учетом изменения фактического адреса", - отметил в своем письме Титов.

Он считает, что в сегодняшних реалиях, когда малый бизнес несет потери, запрет работы ветеринарных кабинетов в жилых домах "является нецелесообразным". "Кроме того, расположение таких объектов в многоквартирниках, при соблюдении всех установленных нормативов, не создает рисков, не оказывает негативного влияния на проживающих в жилом доме граждан, не нарушает их права и не оказывает негативного влияния на окружающую среду", - добавил бизнес-омбудсмен.

В связи с этим он просит разрешить размещать в помещениях многоквартирных домов ветеринарные клиники, пункты, кабинеты и другие учреждения, занимающиеся оказанием ветеринарных услуг, при этом запретить работать сервисам, которые оказывают услуги содержания животных.