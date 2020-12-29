В Грозном построят музей, который назовут в честь убитого при нападении полицейского

ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Исламский музей в виде раскрытого Корана построят в центре Грозного, его назовут в честь младшего сержанта полиции Магомеда Джабраилова, погибшего во время вооруженного нападения в понедельник в столице Чечни. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в видео, опубликованном на его странице "ВКонтакте".

"Мы построим этот музей и назовем именем погибшего сегодня сотрудника. У нас много разных старинных экземпляров Корана. В одной части будут храниться священные книги, а во второй - читать лекции. В здании также будут проводиться выставки", - сказал Кадыров.

Джабраилов в 2019 году окончил Тамбовский государственный университет имени Г. Державина по специальности юриспруденция. В органы внутренних дел пришел на службу в сентябре 2020 года и был назначен полицейским взвода роты полка ППСП УМВД России по городу Грозный. Отец Джабраилова работал старшим инспектором ГИБДД и погиб в июне 2001 года в результате подрыва.

Как ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в понедельник в центре Грозного были ликвидированы двое террористов с ножами, пытавшиеся завладеть оружием сотрудников ППС - погиб один полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал. Нападавшие были ликвидированы. По словам Кадырова, личности террористов установлены.