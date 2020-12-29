Первая междисциплинарная олимпиада школьников может пройти в России в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников, организованная по опыту олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), может впервые пройти в 2021-2022 учебном году, сообщил в интервью ТАСС лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

"Принципиальных методологических отличий от олимпиады Кружкового движения НТИ быть не должно. Мы стоим на базовых принципах, которые заключаются в том, что соревнования являются командными, межпредметными, инженерными по своим задачам и продуктовыми по результатам, которых добиваются ребята. <...> Все это будет сохранено в национальной технологической олимпиаде, которую, я рассчитываю, что мы сумеем, проведя все необходимые нормативные изменения, запустить со следующего учебного года", - сказал Земцов.

Он пояснил, что во всероссийскую междисциплинарную олимпиаду планируется перевести максимум профилей из олимпиады Кружкового движения НТИ. Среди ее направлений - нейротехнологии, геномное редактирование, работа со всеми видами беспилотников, профили по программированию искусственного интеллекта. "И, конечно, мы очень надеемся, что сможем интегрировать в эту олимпиаду очень популярный сейчас среди ребят профиль по программированию компьютерных игр", - отметил собеседник.

Он пояснил, что всероссийская олимпиада является законодательно закрепленной практикой, на данный момент она проводится только по предметам школьной программы. Все межпредметные олимпиады организуют отдельные университеты, группы вузов и консорциумы.

"Олимпиада Кружкового движения НТИ с точки зрения законодательства относится к этому типу олимпиад, ее проводит совместно Кружковое движение и большой консорциум университетов и технологических компаний, которые разрабатывают задачи. Но специфика таких олимпиад состоит в том, что они проводятся там, где их могут провести организаторы, а всероссийская олимпиада в обязательном порядке охватывает все муниципалитеты и проводится ответственным федеральным органом исполнительной власти. Это важно, потому что такие олимпиады открывают свои двери для каждого школьника в каждой школе, ты можешь не участвовать в этой олимпиаде, но ты не можешь о ней не знать, не можешь не иметь возможности в ней участвовать. Наша задача на 2021 год - создать ситуацию полного охвата Кружковым движением ребят в России, и поручение президента, по сути, именно об этом", - рассказал Земцов.

Поручение президента

Директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Наталья Кравченко на встрече главы государства Владимира Путина с членами Общественной палаты в июне попросила президента помочь с запуском национальной технологической олимпиады для школьников в статусе всероссийской. 25 декабря Путин поручил Министерству просвещения Российской Федерации включить во всероссийские олимпиады школьников междисциплинарные направления, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов, с учетом опыта проведения олимпиады Кружкового движения НТИ и иных конкурсов, ориентированных на развитие у детей способностей и интереса к инженерно-технической и научной (научно-исследовательской) деятельности.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.