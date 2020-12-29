В Приморье восстановили после пожара больницу в Партизанске

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Строители завершили работы в Партизанской городской больнице №1 в Приморье, которая в мае пострадала от пожара. Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Городскую больницу Партизанска восстановили после майского пожара. Тогда от огня пострадали помещения и кровля. Сегодня центральный корпус не узнать. Все чисто и отремонтировано. Мебель новая. Привели в порядок фасад, вернули ему исторический вид", - написал Кожемяко.

По его словам, в следующем году строители завершат ремонт в боковых корпусах больницы и займутся соседней поликлиникой. На эти цели уже выделены средства в краевом бюджете.

25 мая 2020 года на крыше городской больницы №1 в Партизанске возник пожар. Из горящего здания были эвакуированы 56 пациентов, из которых двое были в тяжелом состоянии, а также 18 медработников. В результате ЧП никто не пострадал. По информации регионального управления МЧС, причиной пожара стали перепады напряжения и аварийный режим работы электрооборудования на чердаке.