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Пандемия COVID-19

В третьем регионе Канады выявили случай заражения новым штаммом коронавируса

Инфицированный недавно посещал Соединенное Королевство

ОТТАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Заразившийся новой формой коронавирусной инфекции, которая ранее была обнаружена в Великобритании, выявлен в канадской провинции Альберта. Об этом в понедельник сообщила главный санитарный врач региона Дина Хиншоу. Ее выступление транслировал телеканал CTV.

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По словам медика, заразившийся недавно посещал Соединенное Королевство. "Хорошие новости заключаются в том, что этот человек сделал все необходимое [после возвращения домой]. Он сел на карантин и следовал другим необходимым процедурам, поэтому на данный момент нет никаких свидетельств тому, что этот [вид] вируса будет распространяться дальше", - сказала Хиншоу. При этом она добавила, что власти Альберты сейчас находятся в контакте с федеральными властями для установления личности всех, кто летел на одном самолете с зараженным человеком.

Ранее случаи заражения новым штаммом вируса были выявлены в провинциях Британская Колумбия и Онтарио. Случай в Альберте стал уже пятым в Канаде. При этом двое из пяти больных не покидали территорию Канады.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. В настоящее время многие страны мира приостановили авиационное сообщение с Великобританией.

Теги
КанадаВеликобританияПандемия COVID-19
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