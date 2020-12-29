Власти США предупредили финансовые учреждения о риске махинаций с вакцинами от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники банков и других учреждений должны уделять особое внимание возможным попыткам мошенничества, касающегося вакцин от нового коронавируса и распределения данных препаратов среди населения. Об этом говорится в заявлении подразделения Министерства финансов США по борьбе с преступлениями, опубликованном в понедельник.

"Касающееся вакцины от COVID-19 мошенничество может включать в себя продажу несертифицированных или незаконно предлагаемых препаратов, подделок одобренных вакцин и незаконную перепродажу утвержденных вакцин, - отмечается в документе. - Мошенники уже предлагали за деньги предоставить своим потенциальным жертвам вакцины раньше, чем это предусмотрено соответствующим планом их распространения".

"Кроме того, киберпреступники, в том числе применяющие программы-вымогатели, продолжат пользоваться пандемией нового коронавируса и законными попытками разработать, распространить и ввести вакцины", - полагают специалисты Минфина США. Они констатировали, что имеются данные о применении программ-вымогателей в отношении разработчиков вакцин. Специалисты министерства рекомендуют "финансовым институтам и их клиентам иметь в виду опасность фишинговых схем привлечения жертв заведомо ложной информацией о вакцинах от COVID-19".

Как подчеркивается в документе, банкам и другим учреждениям следует оповещать власти о подозрительных транзакциях, касающихся вакцин. В случае попыток мошенничества, финансовым институтам предписано предоставлять подробную информацию о них.

На прошлой неделе власти Нью-Йорка сообщили, что проводится расследование в связи с данными о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, получила мошенническим путем вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США ранее в текущем месяце одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает компания Moderna. Оба препарата уже распространяют среди населения.