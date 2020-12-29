В Хабаровском крае запустят электронный атлас Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Интернет-сервис, где соберут всю информацию об истории Дальнего Востока с древнейших времен, запустят в Хабаровском крае, сообщила ТАСС магистрант Комсомольского-на-Амуре государственного университета, победитель XVII всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" Елизавета Павлюк.

"Будет создан электронный атлас Дальнего Востока - интернет-сервис, где в одном месте аккумулируем всю информацию об освоении и развитии региона. Можно будет кликать на какой-либо объект на карте, и будут выпадать данные о событиях, происходивших на этом месте, с подробным описанием, фотографиями, видеоматериалами", - сказала Павлюк.

В атласе пользователи смогут найти сведения о том, каким был регион в каменном веке, о государстве Бохай, империи чжурчжэней, народах Дальнего Востока, о русских мореплавателях и географических открытиях, об этапах переселенческого движения, войнах и революциях. К разработке интернет-сервиса привлекут историков.

"Этот атлас можно будет применять в работе туристических компаний, музеев, школ. Его можно будет выводить на интерактивные доски, использовать на уроках истории", - добавила Павлюк. Позднее информационную составляющую атласа расширят, включив в нее сведения о природе Дальнего Востока, имеющихся заповедниках, национальных парках, краснокнижных животных, об экономике и месте Дальнего Востока в системе Азиатско-Тихоокеанского региона, о культуре коренных народов.

Атлас планируют запустить в работу весной 2021 года.

Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" является одним из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он нацелен на привлечение молодежи к реализации национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов, городов и сел.