Генконсульство РФ в Хьюстоне помогло россиянке сохранить опеку над дочерью

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Хьюстоне (штат Техас) помогло не допустить разлучения соотечественницы Келли Декерт с малолетней дочерью. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в российской дипломатической миссии в Хьюстоне.

Как уточнили в генконсульстве, уроженка России Декерт, которая 17 лет назад была удочерена в Соединенных Штатах, попала сравнительно недавно "в сложную жизненную ситуацию". "Ее бывший муж-американец, ранее судимый, попытался получить полную опеку над их малолетней дочерью 2018 года рождения", - рассказали в российском дипломатическом представительстве.

Получив информацию об этом, генконсульство в Хьюстоне "незамедлительно связалось" как с Келли Декерт, так и представляющим ее интересы адвокатом Далласом Бэррингтоном, предложив меры содействия. 18 декабря в населенном пункте Кунтц в Техасе состоялось судебное слушание по данному делу. На заседании присутствовала третий секретарь генконсульства Мария Зимина. "Благодаря профессиональной работе защитника, предоставившего неоспоримые доказательства незаконных действий со стороны бывшего мужа россиянки, суд постановил незамедлительно вернуть ей дочь, признав ее "основным" родителем", - отметили в дипмиссии.

Там также заверили, что продолжают поддерживать "плотный контакт" с Келли Декерт.

Келли Декерт - это россиянка Анастасия Климова. Будучи детьми, Анастасия, Светлана и Алексей Климовы попали в Соединенные Штаты (в 2003 году) из города Краснокамска Пермской области. Обеих сестер и брата усыновили техасцы Майкл и Пенни Декерт. Как позже выяснилось, в их семье дети в течение многих лет подвергались издевательствам и побоям. В результате Алексей в 2012 году убежал из дома. В 2013 году американский суд лишил Декертов родительских прав и передал Анастасию и Светлану на воспитание в другую семью - Майкла и Линды Тайсов. Разбирательство вызвало тогда в России большой общественный резонанс. Посольство России в США и генконсульство в Хьюстоне активно занимались этим делом.