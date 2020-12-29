Опрос: более 80% российских учеников довольны школьными столовыми

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 80% опрошенных учащихся в России довольны школьными столовыми, порядка 60% считают их уютными. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который был проведен в рамках проекта Российского движения школьников (РДШ) "Шеф в школе".

"В целом детей устраивает санитарное состояние помещений - чистыми их назвали 86%. Судя по отзывам, перед завтраком и обедом дети в основном видят чистые столы", - говорится в материалах.

Отмечается, что 60,3% опрошенных учеников считают школьные столовые уютными, 39,7% с этим не согласились. Порядка 96% школьников рассказали, что в самой столовой или перед входом имеются умывальники, почти 4% ответили отрицательно.

"Основное пожелание школьников - обновление помещений столовых с упором на более светлый и яркий дизайн, чтобы создать благоприятную атмосферу. Для этого просят также улучшить освещение", - добавляют авторы опроса.

Кроме того, опрошенные указали не только на оформление помещения, но и на организацию питания. Например, в числе пожеланий - шведский стол, яркая посуда в едином стиле. Старшеклассники предложили разделить потоки школьников, чтобы избежать шума и очень активного поведения детей более младшего возраста, отмечается в материалах.

Интернет-опрос прошел в период с 23 по 28 декабря среди 1 800 учащихся с 1 по 11 классы из 85 субъектов РФ. Проект "Шеф в школе" запущен РДШ в конце октября при поддержке известного шеф-повара Константина Ивлева, направлен на повышение качества школьного питания.