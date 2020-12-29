Мультимедийный сервис Okko рассказал о самых популярных фильмах у пользователей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мультимедийный сервис Okko рассказал о пристрастиях своих зрителей. Так, фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" некоторые фанаты посмотрели по 120 раз в 2020 году, рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Okko определил фильмы с самыми преданными фанатами. Среди них несколько советских лент, в том числе "Москва слезам не верит. Серия 1", которую один из пользователей посмотрел 125 раз за год. "Служебный роман. Серия 1" со 121 просмотром и "Москва слезам не верит. Серия 2", получившая 115 просмотров от одного пользователя", - рассказал собеседник ТАСС.

Есть среди пользователей и преданные фанаты фильмов "Властелин колец: Братство кольца", "Один дома - 2" и "Сумерки". Наиболее верные поклонники посмотрели ленты по 107, 99 и 91 разу за год соответственно.

Самыми просматриваемыми фильмами этого года стали "Холоп", "Паразиты", "Отель "Белград". В числе самых популярных сериалов оказались "Нагиев на карантине", "Содержанки", "257 причин, чтобы жить".

Кроме того, сервис проанализировал запросы своих пользователей. Среди необычных, по мнению сервиса, попадались такие: "Зачем Белка и Стрелка полетели...", "Фильм про деда, как он попал в Турцию".

О спорте

"Okko спорт", официальный вещатель Английской Премьер-лиги в России, определил, у каких команд в Okko больше всего болельщиков. Серьезный интерес пользователи проявляли к матчам "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенала", а ближе к концу года подписчики начали активно следить за "Эвертоном" и "Тоттенхэмом". Преданные поклонники футбола посмотрели от 380 до 549 футбольных матчей Английской Премьер-лиги и других футбольных турниров за год.