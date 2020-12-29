Число посетителей нацпарка "Земля леопарда" за год выросло в 1,5 раза

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Число туристов, посетивших национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае, увеличилось в полтора раза по сравнению с 2019 годом и составило около 6 тыс. Об этом во вторник сообщила пресс-служба нацпарка.

"В этом году "Земля леопарда" стала достойной альтернативой зарубежному туризму. Фотоукрытия, новые маршруты и туры привлекают все больше туристов со всей России в условиях закрытых границ. Количество посетителей нацпарка в 2020 году превысило показатели прошлого года в полтора раза. Сотни гостей посещают юго-запад Приморья для экскурсий, встреч с дикими животными и заповедным морем", - говорится в сообщении.

В нацпарке уточнили ТАСС, что в прошлом году заповедные территории посетили примерно 4 тыс. гостей. В этом году количество туристов составило около 6 тыс. человек. Десятки любителей живой природы воспользовались возможностью понаблюдать за жизнью диких животных из фотоукрытий, оборудованных спальными местами, обогревателями и санузлами.

Туристам, находившимся в таком укрытии, удалось даже снять на видео самую редкую кошку планеты. "На уникальных кадрах краснокнижный леопард спокойно обходит свою территорию в лесу, ходит по бревну, непотревоженный посетителями нацпарка, которые находились в непосредственной близости к скрытному хищнику и видели его собственными глазами. Фотоукрытия рассчитаны на комфортное и автономное пребывание в течение недели, но гостям посчастливилось встретить леопарда всего через полтора часа", - говорится в сообщении национального парка.