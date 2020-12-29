В Индии выявили шесть носителей нового штамма коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть случаев заболевания мутантным, более агрессивным штаммом коронавируса, зафиксированы в Индии. Как сообщает во вторник пресс-служба индийского правительства на своем сайте , все шестеро инфицированных недавно вернулись из Великобритании.

"Было обнаружено, что в общей сложности шесть образцов, взятых у шести вернувшихся из Великобритании лиц, дали положительный результат на новый, британский вариант генома (вируса)", - говорится в сообщении. По этой информации, трое заразившихся новым штаммом вируса выявлены в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.

Также сообщается, что в период с 25 ноября по 23 декабря 2020 года около 33 тыс. пассажиров прибыли в различные индийские аэропорты из Великобритании. Пробы на коронавирус 114 из них были признаны положительными.

Индия с 23 декабря приостановила все рейсы в Великобританию и из нее в связи с появлением в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса. Местные власти получили поручение от центрального правительства провести опрос всех людей, которые вернулись из Великобритании за последние четыре недели, о наличии симптомов COVID-19 и при необходимости их протестировать.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.