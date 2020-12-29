Педагогическим вузам в 2021 году планируется выделить 500 млн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полмиллиарда рублей планируется выделить педагогическим вузам России в будущем году на развитие педагогической науки, это в три раза больше, чем было ранее, заявил журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы со следующего года увеличим в три раза [финансирование] науки в педагогических вузах. Принял решение, там порядка 150 млн на все 33 педвуза выделялось, мы порядка полмиллиарда рублей в следующем году закладываем именно на развитие педагогической науки", - сообщил министр.

По его словам, средства пойдут на анализ и изучение возрастной физиологии детей, подходов современного учителя при работе с детьми, системы подготовки в педвузах.

Кравцов также отметил, что в этом году впервые вырос на два пункта средний балл ЕГЭ в педагогические вузы.