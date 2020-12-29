Около 2% российских школ находятся на карантине из-за коронавируса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Порядка 2% школ в России на сегодняшний день находятся на карантине в связи с коронавирусом, заявил журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Что касается текущей ситуации, у нас порядка 2% школ на карантине и порядка четверти школ, где смешанное обучение. Условно говоря, начальные классы учатся, а старшие классы находятся на домашнем обучении", - сообщил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что решения о переводе школ на дистанционное обучение принимают регионы.

Вакцинация учителей

Кравцов также сообщил, что многие учителя российских школ на сегодняшний день сделали прививку от коронавируса и хорошо себя чувствуют.

"Началась вакцинация учителей, хочу тоже сказать, что учителя, медицинские работники бесплатно проходят вакцинацию, многие учителя вакцинировались, хорошо себя чувствуют", - сообщил Кравцов.

Президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список.