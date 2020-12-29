Глава Минпросвещения заверил, что серьезных изменений в заданиях ЕГЭ 2021 года нет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Серьезных изменений в содержании заданий в едином государственном экзамене 2021 года нет, заявил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Я знаю, что Рособрнадзор ведет такую большую программу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, там есть примеры заданий, в том числе тех, которые будут в едином государственном экзамене этого года. Каких-то серьезных изменений здесь - в едином государственном экзамене - нет", - сообщил Кравцов.

Как напомнили в пресс-службе Минпросвещения, выпускники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике. ГВЭ - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ, пояснили в пресс-службе. Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку.

ГВЭ запланирован на конец мая, ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет. Для участников, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года.

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля.

О пробелах в знаниях из-за пандемии

Кравцов отметил, что критических пробелов в знаниях школьников, которые были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения из-за пандемии, всероссийские проверочные работы не показали.

"Никакой критической ситуации у нас диагностика не выявила", - сообщил Кравцов. Вместе с тем он указал, что некоторым школам все-таки следует провести соответствующую методическую работу в начале года, чтобы ликвидировать те возможные пробелы в знаниях, которые появились у учеников.

Он также добавил, что результаты ЕГЭ этого года сопоставимы с прошлогодними. "Тем не менее, у нас есть программа помощи школьникам и школам на основе диагностики. Каждая школа получила свои результаты, получила методические рекомендации, которые мы направили для того, чтобы соответствующую работу в начале года провести, чтобы те беспокойства, которые, возможно, есть у родителей, снять. Наша задача - чтобы не понизилось качество образования", - отметил Кравцов.

В апреле Минпросвещения из-за коронавируса перенесло всероссийские проверочные работы, они состоялись в школах с 14 сентября по 12 октября. Как отмечал Кравцов на брифинге в правительстве, данные работы нужны для диагностики уровня знаний школьников и выявления возможных пробелов.