В двух регионах заболеваемость коронавирусом больше 60 случаев на 100 тыс. в сутки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ежесуточная заболеваемость коронавирусом в двух регионах России составляет больше 60 случаев на 100 тыс. населения. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ежесуточная заболеваемость в среднем по стране от 18 до 19 на 100 тыс. И в субъектах - от 2-3 до 60 [случаев на 100 тыс. населения]. Только в двух субъектах у нас больше 60, в остальных - везде меньше", - сказала Попова в интервью программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ".

Она добавила, что в Европе этот показатель составляет 60-70 случаев на 100 тыс., а в США - более 100 случаев на 100 тыс. человек.

Ситуация в домах престарелых

Летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в российских домах престарелых или интернатах практически не регистрируется, заявила глава Роспотребнадзора.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что в Бельгии 18 постояльцев дома престарелых скончались после визита Санта Клауса, больного коронавирусной инфекцией.

"Я бы хотела сказать, что у нас фактически нет случаев летальных в закрытых социальных учреждениях. <...> У нас сплошной мониторинг состояния здоровья этих людей, персонала, совсем разные подходы [по сравнению с другими странами]. Та система, которая выстроена в РФ, защищает людей, не постфактум что-то регистрирует, у нас проактивные мероприятия", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 80,8 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 28 декабря зарегистрировано 3 078 035 случаев заражения, выздоровели 2 471 309 человек, умерли 55 265. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.