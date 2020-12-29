В России производится больше вакцины "Эпиваккорона", чем планировалось

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Объемы выпуска вакцины "Эпиваккорона" в России сейчас выше запланированных, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Выпуск вакцины превышает запланированный. Наши коллеги, ученые и производители очень стараются, чтобы было максимально возможно доступным количество вакцины", - сказала Попова в интервью программе "Полный контакт" на радио "Вести FM".

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.