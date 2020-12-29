В Белоруссии начинается вакцинация препаратом "Спутник V"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Вакцинация населения против коронавируса препаратом "Спутник V" начинается в Республики Беларусь, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Первая партия вакцины прибыла в Белоруссию во вторник, 29 декабря.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V", - следует из сообщения РФПИ.

Как указал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, следующим этапом сотрудничества фонда и белорусских партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в республике.

По словам министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрия Пиневича, которые приводятся в сообщении, первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, вакцинация будет проводиться исключительно в добровольном порядке. "Мы благодарим российскую сторону за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса", - сказал он.

Как указал министр, в Белоруссии создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что быстрый доступ жителей Белоруссии к российской вакцине во многом стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы.

"Важно подчеркнуть рациональный подход Белоруссии к локальным клиническим исследованиям вакцин. Протокол проведенного в стране клинического исследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения "Спутника V" для жителей Белоруссии", - сообщил он.

Белоруссия стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V". Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. Также на территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутника V".

РФПИ совместно с партнерами ведет работу для локализации производства вакцины "Спутник V" на территории Белоруссии: 11 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ и холдингом Белфармпром, на предприятиях которого осуществляется подготовка производственных мощностей для выпуска готовой формы вакцины.