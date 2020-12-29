Попова: заболеваемость гриппом в России находится на минимальном за 20 лет уровне

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Почти 60% населения РФ уже привиты от гриппа, заболеваемость сейчас находится на минимальном за 20 лет уровне. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы привили [от гриппа] уже практически 60% совокупного населения Российской Федерации. И, учитывая высокую иммунизацию и все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа в стране просто единичные. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет", - сказала Попова в интервью программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ".

Она уверена, что и иммунизация против коронавируса даст свои результаты.

Ранее Попова сообщала, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в России удалось выполнить план прививок в соответствии с национальным календарем.