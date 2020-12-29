"Репортеры без границ" сообщили, что в 2020 году в мире погибли 50 журналистов

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Пятьдесят журналистов погибли в связи с выполнением профессиональной деятельности с 1 января по 15 декабря текущего года. Об этом во вторник сообщила международная организация "Репортеры без границ" (RSF) в своем ежегодном докладе.

По ее сведениям, этот показатель немного ниже, чем в прошлом году, когда, по данным организации, погибли 53 сотрудника СМИ. "Некоторые могут подумать, что журналисты просто являются жертвами риска своей профессии, однако они все чаще оказываются под прицелом, когда расследуют или освещают острые проблемы", - приводятся в документе слова генерального секретаря организации Кристофа Делуара.

Все больше смертей сотрудников СМИ фиксируется в странах, где не ведутся войны: в 2016 году 58% журналистов погибли в зонах боевых действий, теперь же на страны, где происходят боестолкновения, приходится 32% от общего числа погибших. Также, по данным организации, выросло количество намеренных убийств журналистов: в прошлом году этот показатель составил 63%, в 2020-м он подскочил до 84%.

Как и в предыдущие годы, наиболее опасными темами для сотрудников СМИ остаются нецелевое использование государственных средств и деятельность организованных преступных группировок. В 2020 году 14 журналистов погибли, ведя соответствующие расследования. Помимо этого, семь человек умерли в текущем году при освещении протестов.

Организация осуждает любые препятствия работе сотрудников СМИ, в том числе их похищение и лишение свободы. На настоящий момент, согласно последним данным организации, 389 представителей профессии находятся под стражей.