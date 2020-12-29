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Пандемия COVID-19

В России провели более 89,8 млн тестов на коронавирус

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остается 662 615 человек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские медики провели более 89,8 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщается во вторник на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 89,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 292 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 662 615 человек.

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